“Ikonè ha bisogno di essere aiutato. Forse non è il giocatore più funzionale al calcio di Italiano”

Valentin Pauluzzi, corrispondente in Italia per il giornale francese L’Equipe, ha parlato di Ikonè e dei primi mesi in viola dell’esterno ex Lille. Queste le sue parole: “I primi mesi di Ikoné non mi hanno stupito, sono contento che la squadra non abbia risentito del suo periodo di adattamento”.

Poi ha proseguito: “Lancio un appello ai tifosi viola: so che sono molto esigenti, ma Jonathan ha bisogno di essere aiutato, anche perché non è esattamente il giocatore più funzionale al calcio di Italiano. Al Lille giocava diversamente”.