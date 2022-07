Ikoné mette la freccia: vuole conquistare la Fiorentina

Arrivato a gennaio non ha ancora convinto i tifosi della Fiorentina, e forse neanche la dirigenza che su di lui ha investito molto. Jonathan Ikoné, classe 1998 e proveniente dal Lille, si trova dinanzi alla stagione della verità in cui dovrà riuscire ad esprimere al massimo tutto il suo talento per conquistare la fiducia di Italiano e del popolo viola.

Del potenziale non si discute: lampi di classe, accelerazioni e giocate da stropicciarsi gli occhi. Tutto bello ma purtroppo nel calcio conta segnare e Ikoné deve ancora acquisire la giusta cattiveria agonistica sotto porta. Italiano crede in lui e fin dal primo giorno di ritiro a Moena lo sta letteralmente martellando per spronarlo a essere più determinante nei pressi dell’area avversaria. Stimoli continui, un’iniezioni di fiducia verso un calciatore che ha faticato a calarsi in una realtà molto diversa rispetto al calcio francese.

Ikoné deve migliorare i numeri della passata stagione: 17 presenze e un solo gol all’attivo con tanti rimpianti sotto porta come in occasione della semifinale di andata di Coppa Italia con la Juventus.

La Fiorentina crede che questo sia l’anno in cui può esplodere definitivamente il talento del francese e formare un tridente da sogno con Jovic e Nico Gonzalez. Non resta che aspettare che Ikoné metta la freccia e infiammi il popolo viola a suon di giocate e soprattutto di gol.