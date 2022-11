“Ikone sembra allargare la gamba per propiziare l’impatto”. E così c’è chi riesce a dare la sufficienza all’arbitro

L’arbitro di Milan-Fiorentina, Simone Sozza, è stato fortemente criticato dalla gran parte dei giornali oggi in edicola. Ma in questa selva di critiche c’è anche chi ha trovato il modo di assolverlo e dargli la sufficienza piena.

Nella fattispecie, La Gazzetta dello Sport ha dato 6 al direttore di gara, scrivendo, tra le altre cose: “Alto rischio rigore al 14’ della ripresa, quando Tomori in scivolata travolge Ikoné: la discriminante non è che alla fine l’inglese riesca a toccare il pallone ma che l’attaccante sembra allargare la gamba sinistra per propiziare l’impatto”.

E ancora: “Episodi sul filo del regolamento, difficili da valutare, ma la porta a casa”.