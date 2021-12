Il baby colpo per le giovanili della Fiorentina: Preso attaccante strappato ad una folta concorrenza

La Fiorentina si è mossa sul mercato anche per le giovanili. La società viola, si legge stamani su La Nazione, ha trovato l’accordo con il Modena per portare in maglia viola il baby Riccardo Spaggiari, attaccante classe 2005.

Spaggiari si è fatto notare per aver debuttato lo scorso 15 settembre in Coppa Italia di Serie C, oltre ad aver collezionato varie panchine in prima squadra.

L’accordo fra le due società sarebbe stato definito sulla base di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto. In questo caso è stata bruciata una folta concorrenza, visto che Sampdoria, Torino e Inter erano già sul giocatore.