Il ballottaggio ‘strano’: Iachini pensa al finale della scorsa stagione e la posizione di Callejon la insidia… Bonaventura

L’alternativa inserita da Beppe Iachini nel finale della scorsa stagione era stato il 3-4-3, con Ribery e Chiesa ai lati di un attaccante a girare, Cutrone il più delle volte. A centrocampo non c’era ancora Amrabat e mancavano gli stessi Bonaventura e Callejon. Il tecnico viola sta pensando proprio a quel tipo di schieramento da riportare in auge e adattare alla rosa attuale: secondo Radio Bruno, al fianco di Kouame infatti potrebbero esserci sia Ribery che Callejon, con lo spagnolo insidiato però dall’ex centrocampista del Milan, duttile e adatto a interpretare tanti ruoli. Un ballottaggio di per sé un po’ strano ma che potrebbe lasciare il dubbio aperto nella mente del tecnico della Fiorentina in vista della sfida dell’Olimpico.

