Il ‘bambino’ contro il ‘rimpianto’: la Fiorentina si mangia le mani per la coppia d’attacco che avrebbe potuto avere

Di fatto l’era Commisso si è aperta con un grande rimpianto e tale sarà almeno finché dei risultati attuali si vivrà: il mancato riscatto di Luis Muriel. Colpa più che altro di un passaggio di consegne tra proprietà che si concretizzò proprio nei giorni del riscatto e che fece scivolare in secondo piano il destino del colombiano: l’Atalanta si inserì nel cosiddetto vuoto di potere e se lo portò a casa per una cifra molto più bassa di quello che è stato il rendimento del calciatore fin qui. Quarantuno gol in meno di due stagioni, tra campionato e coppe, cifre semplicemente strepitose per un attaccante che è sbocciato definitivamente proprio a Bergamo e che invece a Firenze avrebbe composto una coppia fantastica con Dusan Vlahovic. Quella di stasera sarà la sfida tra loro due in particolare, come riporta La Gazzetta dello Sport: il ‘bambino’, Vlahovic appunto, contro il ‘vecchio’ (che comunque deve ancora compiere 30 anni) o se vogliamo, il ‘rimpianto’ soprannome che in occasione delle sfide con l’Atalanta torna sempre d’attualità.