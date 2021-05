Il bando per il nuovo Franchi: Presto la pubblicazione e il Comune di Firenze si aspetta la partecipazione di grandi architetti. Ma le tensioni non mancano…

Nell’edizione di Firenze de La Repubblica troviamo questa mattina alcune novità riguardanti il nuovo Franchi dove, probabilmente, giocherà la Fiorentina in futuro. Da Palazzo Vecchio fanno sapere che presto il bando sarà pubblicato presto ed il Comune si aspetta che partecipino grandi architetti di fama internazionale.

Però c’è stata anche qualche tensione nelle ultime ore. Acque agitate, secondo quanto riportato dalla fonte citata, all’interno dell’associazione ‘Nervi Project’, guidata dal nipote di Nervi, Marco. Questo perché nella giuria a cinque che deciderà sui progetti, ci sarà anche un membro scelto dagli eredi del progettista del Franchi. E per ora questo nome non è saltato fuori, con loro somma ira, perché c’è una corsa pazzesca al posto. Ma non è una questione di ” poltrone”, assicura l’associazione: il punto è che tipo di ruolo si intenda darle come soggetto garante della qualità del progetto, si spiega.