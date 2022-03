Il Barcellona non molla Dragowski, ma spunta anche un ex Fiorentina

Continuano le voci sul futuro di Bartlomiej Dragowski. L’estremo difensore polacco, in scadenza di contratto nel 2023, verosimilmente lascerà la Fiorentina al termine della stagione. Su di lui, infatti, c’è l’interesse di diverse squadre.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Barcellona non avrebbe mollato la pista che porta a Dragowski. Il club blaugrana, infatti, è alla ricerca di un portiere che possa affiancare Ter Stegen. Oltre all’estremo difensore della Fiorentina, gli spagnoli stanno monitorando anche le situazioni di Bono del Siviglia, Luis Maximiano del Granada, Meslier del Leeds e Lafont, ex viola oggi in forza al Nantes.