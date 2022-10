Il Basaksehir cede la testa della Turchia al Fenerbahce, ecco come arriva il prossimo avversario della Fiorentina

Dopo il bruciante KO patito contro l’Inter è già tempo di pensare alla prossima partita. Giovedì, infatti, la Fiorentina tornerà in campo, sempre al ‘Franchi’, per la sfida all’Istanbul Basaksehir. Si preannuncia un match complicato tra due squadre che si contenderanno la testa del girone A di Conference League (anche se i turchi ci arrivano nettamente favoriti al netto del 3-0 dell’andata).

Tuttavia, anche la formazione di Belozoglu arriverà alla sfida in Europa reduce da una sconfitta, dato che è stata battuta per 1-0 in casa del Fenerbahce. Il gol è arrivato quasi allo scadere, al 84′, con la firma di Rossi ed è valso all’altra squadra di Istanbul la testa della Super Lig. Al momento, infatti, comanda la squadra in cui milita l’ex conoscenza della Serie A Joao Pedro con 23 punti, mentre il Basaksehir è quarto a sole tre lunghezze dalla testa.