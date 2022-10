Il Basaksehir non pensa alla Fiorentina: niente turnover contro il Fenerbahce

Dopo la partita casalinga di stasera contro l’Inter di Simone Inzaghi, la Fiorentina di Vincenzo Italiano sarà attesa dalla decisiva sfida di Conference League : giovedi sera alle ore 18.45 i viola ospiteranno al Franchi il Basaksheir per giocarsi il primo posto nel girone ed evitare i play off contro le retrocesse dall’Europa League. E se i viola sono attesi dal difficile appuntamento contro i nerazzurri, i turchi non sono da meno.

In questo momento infatti la squadra di Emre Belozoglu sta giocando, in trasferta, uno dei tanti derby di Istanbul contro il Fenerbahce: partita importantissima per entrambi i club attualmente appaiati al 2° posto dietro l’Adana Demirspor di Montella. Occasione troppo ghiotta per tornare in testa alla SuperLig turca, e per questo il tecnico ha scelto di mandare in campo l’undici titolare senza attingere al turnover: la speranza è quella che in occasione della partita di giovedi i turchi siano costretti a cambiare qualcosa.