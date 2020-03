Il beffardo destino di Veretout: adesso il Napoli lo vuole davvero, ma la Roma dice di no

Beffardo il destino di Jordan Veretout. Il centrocampista francese aveva manifestato lo scorso anno la volontà di giocare la Champions, intrigato dal presunto interesse del Napoli. I partenopei però poi si defilarono e Veretout, ormai in rotta con l’ambiente Fiorentina, pur di andarsene accettò l’offerta della Roma. Oggi invece sembrerebbe che il Napoli sia tornato ad interessarsi al giocatore, come dichiarato dal suo procuratore Mario Giuffredi a Radio Kiss Kiss: “So che il presidente De Laurentiis aveva chiamato l’amministratore della Roma Fienga e lui gli ha detto che non se ne parlava, la telefonata è finita lì”. Tardiva dunque la chiamata del Napoli, con Veretout che dovrà rinunciare ancora una volta alla meta campana, stavolta per la volontà della Roma di tenerlo a tutti i costi. Chissà se, qualora il campionato ricominciasse, i giallorossi riusciranno ad arrivare in Champions oppure Veretout rimarrà di nuovo a bocca asciutta.