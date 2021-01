Il bilancio viola: In meno di due anni, Commisso ha già investito…più dei Della Valle! Il retroscena sulla sponsorizzazione Mediacom…

Nonostante i soli due anni di Presidenza, sotto il profilo calcistico da qualche mese sono arrivate alcune critiche nei confronti della proprietà. Radio Toscana ha analizzato a fondo i numeri del bilancio viola costatando tanti elementi importanti dell’investimento che Rocco Commisso ha portato a termine il 6 giugno 2019. In un anno e mezzo, il tycoon italo-americano ha investito nella Fiorentina più di quanto abbiano investito i Della Valle in 17 anni. La cifra con cui Commisso ha comprato la Fiorentina è di 140 milioni all’incirca. A questi vanno sommati i 67 milioni immessi nella ricapitalizzazione della società il 30 giugno 2020. In più, vanno aggiunti i 50 milioni di sponsorizzazione di Mediacom. Si superano quindi i 250 milioni immessi nella Fiorentina, esclusi i soldi che verranno investiti nel centro sportivo.

Dall’analisi sul bilancio fatta dall’emittente radiofonica, spunta anche un retroscena per quanto riguarda la sponsorizzazione Mediacom. L’azienda di Rocco Commisso la scorsa stagione ha immesso nelle casse viola 15 milioni di base e 10 di bonus (per raggiungere i 25) nel caso di permanenza in serie A della squadra viola. Per la stagione 2020/21 invece la cifra sarà fissa: 25 milioni di euro.