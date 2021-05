Il bisogno collettivo e le conseguenti scelte di Iachini

Ci sarà bisogno di tutti (molti), ha detto Beppe Iachini presentando Fiorentina-Lazio, e proprio perché la squadra viola è chiamata a disputare tre partite in otto giorni, da cui dipenderà senza alcun dubbio la sua permanenza in Serie A, ecco che il tecnico marchigiano per l’attesa e delicata sfida di stasera si affiderà alla stessa formazione di partenza schierata a Bologna. Come evidenzia il Corriere dello Sport-Stadio, una scelta precisa e soprattutto ponderata, indotta dalla necessità di garantirsi continuità di rendimento affidandosi agli uomini che stanno meglio fisicamente e che più hanno giocato insieme: semmai ci può stare uno o due cambi da una volta all’altra come poteva essere contro la Lazio – la certezza che non sarà così la si avrà solo intorno alle 19,30 – e come sarà sicuramente mercoledì. Intanto, Iachini riparte dalla Fiorentina del Dall’Ara.