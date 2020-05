Il bivio retroguardia per la dirigenza viola. Si dovrà scegliere tra Milenkovic o Pezzella?

La Fiorentina, in attesa di saperne di più sull’eventuale ripresa del campionato, si è già proiettata in avanti, iniziando a pensare alla squadra del futuro. Come scrive Calciomercato.com, la dirigenza viola ha le idee chiare in testa, vuole costruire una rosa competitiva da subito, pronta a lottare per le zone più nobili della classifica, puntando ad un posto nelle coppe europee. Con tutti i tasselli al loro posto, la dirigenza viola però si trova davanti ad un bivio, perché il reparto difensivo dovrà subire delle modifiche, e tra i due leader della retroguardia, se ne dovrà scegliere uno su cui fondare il muro del futuro. Pezzella o Milenkovic?

