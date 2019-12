Il blasone e i titoli di Blanc ma l’ex Psg è fermo da tre anni e alla Fiorentina serve il “pronto subito”

Quella di Laurent Blanc per il momento è un’idea da raccontare sotto voce, perché il favorito al rimpiazzo sulla panchina viola resta Iachini, ma risponderebbe alla voglia di “internazionalità” da parte di Rocco Commisso. Se andiamo ad analizzare il passato recente di Blanc però, scopriamo che dopo una super carriera da calciatore, l’ex difensore ha guidato due club in Francia: il Bordeaux dal 2007 al 2010, condotto ad un titolo, ad un secondo ed un sesto posto, con l’aggiunta di una Coppa di Lega ed una Supercoppa di Francia. E poi il Psg, con cui ha fatto tris di Ligue 1 dal 2013 al 2016, aggiungendo anche 4 Coppe di Lega, 2 Coppe di Francia e 3 Supercoppe. Nel mezzo anche la nomina a ct della Francia, tra il 2010 e il 2012, ma fermo ora tre anni dopo l’esperienza a Parigi: una suggestione per il momento ma forse non proprio l’ideale per la Fiorentina, a cui serve un allenatore che conosca ambiente, dinamiche e sappia entrare fin da subito nella testa dei suoi calciatori, aiutato da un robusto mercato.