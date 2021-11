Il blitz di Pradè e Barone a Empoli: due esterni (e non solo) nel mirino della Fiorentina

Ha fatto rumore la presenza di ieri sera da parte di Joe Barone e Daniele Pradè al ‘Castellani’ di Empoli per assistere al match tra gli azzurri e il Genoa: con il club di Corsi, la Fiorentina ha avviato diversi discorsi di mercato negli ultimi anni e ne ha uno tutt’ora aperto riguardante Szymon Zurwkoski, in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore viola (stessa formula di Sottil).

Il polacco però sotto il controllo della Fiorentina c’è già e allora, secondo l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, l’attenzione sarebbe stata rivolta soprattutto a due esterni: da un lato Fabiano Parisi, mancino classe 2000, lanciato l’anno scorso da Dionisi in Serie B e protagonista a fasi alterne in questo avvio di stagione, la sua prima in A. Sull’altra sponda invece c’era Andrea Cambiaso, anche lui un 2000, anche lui mancino ma adattabile su entrambe le fasce e spesso usato da esterno a cinque da Ballardini. Vedremo quindi su chi eventualmente il club viola si orienterà nelle prossime sessioni di mercato.