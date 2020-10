Il Boeing 777 viola: Colui che avrà il compito di togliere un po’ di palcoscenico a Ribery

Se le ali fossero quelle di un aereo la Fiorentina sarebbe un Boeing 777 a bordo del quale fare pure un bel voletto in Europa. Frank Ribery maglia numero 7 e José Callejon casacca 77 dovranno unire la loro forza e il talento per provare a portare i viola ad alta quota. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il francese e lo spagnolo giocheranno insieme a cominciare da La Spezia alla ripresa del campionato e sarà la prima uscita in cui verrano fornite le nuove indicazioni di posizione e quindi di modulo. E se la Fiorentina è sembrata troppo Ribery-dipendente fino ad ora, a Callejon spetterà anche il compito di togliere un po’ di “palcoscenico” al francese.

0 0 vote Article Rating