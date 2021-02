Il Bologna affossa la Lazio e stacca la Fiorentina: biancocelesti in crisi nera Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso l’anticipo delle 18: allo stadio Dall’Ara il Bologna ospitava la Lazio di Simone Inzaghi reduce dalla disfatta contro il Bayern. Nonostante i pronostici a spuntarla sono i padroni di casa: al novantesimo il risultato è 2-0.

Parte bene la Lazio che al 17′ conquista un calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Immobile che si fa ipnotizzare da Skorupsky. Sulla ribaltamento di fronte i rossoblu passa no in vantaggio con Mbaye: il senegalese raccoglie una respinta di Reina e la mette in rete da pochi metri. Nel secondo tempo arriva il raddoppio del Bologna: al 64′ è Sansone a ricevere un assist al bacio di Barrow e a battere il numero uno biancocelesti. Lazio che risente delle fatiche di Champions e rischia di uscire dalla zona Champions League; gli uomini di Mihajlovic tornano a vincere e staccano la Fiorentina in classifica.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 53, Milan 49, Juventus* 45, Roma 44, Lazio, Atalanta 43, Napoli* 40, Sassuolo 35, Verona 34, Sampdoria 30, Bologna 28, Genoa 26, Fiorentina, Udinese, Benevento, Spezia 25, Torino 20, Cagliari, Parma 15, Crotone 12. (* una partita in meno)