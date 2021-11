Il Bologna affossa la Sampdoria e aggancia la Fiorentina. L’Udinese vince contro il Sassuolo e lo raggiunge Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Si sono appena concluse le partite delle ore 15:00 di questa giornata di Serie A. L’Udinese vince per 3-2 contro il Sassuolo, grazie ai gol di Deulofeu, Beto e l’autogol di Frattesi. La Sampdoria invece non trova la vittoria nemmeno in casa contro il Bologna e perde per 2-1, con i rossoblù che la spuntano con i gol di Svanberg e Soriano. Con questi risultati la squadra di Mihajlovic riaggancia la Fiorentina a quota 18, mentre l’Udinese sale a 14 e riprende il Sassuolo. La Sampdoria resta invece ferma a 9, al terzultimo posto insieme al Genoa.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli, Milan 31, Inter 24, Atalanta 22, Roma 19, Lazio, Fiorentina, Juventus, Bologna 18, Empoli 16, Verona15, Sassuolo, Torino, Udinese 14, Venezia 12, Spezia 11, Sampdoria, Genoa 9, Salernitana 7, Cagliari 6.