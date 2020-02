Il Bologna batte in rimonta il Brescia e lo lascia a distanza di sicurezza dalla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria in rimonta per il Bologna di Mihajlovic nel primo anticipo della 22esima giornata di Serie A: nel primo tempo vantaggio del Brescia con il rigore di Torregrossa, pareggio sul finale di frazione ad opera di Orsolini. Forcing rossoblu nella ripresa e proprio all’89’ il gol della rimonta firmato da Bani, per una vittoria che lancia il Bologna ma lascia la squadra di Corini a -10 dalla Fiorentina.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 51, Inter 48, Lazio 46, Roma 39, Atalanta 38, Milan, Cagliari, Parma 31, Bologna 30, Verona 29, Torino, Napoli 27, Fiorentina 25, Udinese 24, Sassuolo 23, Sampdoria 20, Lecce 16, Brescia, Spal, Genoa 15.