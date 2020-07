Il Bologna fa l’impresa a San Siro e vola addirittura a +10 sulla Fiorentina. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Clamoroso colpo di scena a San Siro. Il Bologna ha vinto 2-1 in rimonta contro l’Inter. Nerazzurri in vantaggio con Lukaku, poi la possibilità di raddoppiare dal dischetto ma Lautaro si è fatto ipnotizzare da Skorupski. La squadra di Mihajlovic ha quindi trovato il pareggio con il giovane Juwara e poi addirittura il vantaggio con lo scatenato Musa Barrow. Vittoria importantissima per il Bologna che al momento si porta addirittura a +10 sulla Fiorentina.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 75, Lazio 68, Inter 64, Atalanta 60, Roma 48, Milan 46, Napoli 45, Verona 42, Bologna 41, Parma, Cagliari 39, Sassuolo 37, Fiorentina, Torino, Udinese 31, Sampdoria 29, Genoa 26, Lecce 25, Spal 19, Brescia 18.