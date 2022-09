Il Bologna perde pezzi in vista della Fiorentina: fuori un difensore per la partita di domenica

Senza allenatore e ora anche senza difensore. Il Bologna dell’ormai ex Sinisa Mihajlovic arriverà alla partita di domenica contro la Fiorentina in una condizione che non si può definire delle più rosee. Oggi, infatti, è arrivato il comunicato ufficiale che Adama Soumaoro, centrale dei felsinei, dovrà stare fermo circa un mese per una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro.

Questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club rossoblù: “A seguito di un risentimento accusato nei giorni scorsi, Adama Soumaoro si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero di circa 3-4 settimane”. Nella nota del club si aggiunge anche che “la preparazione della squadra in vista della gara contro la Fiorentina è proseguita oggi con una doppia seduta di allenamento a Casteldebole: al mattino esercitazioni tecnico-tattiche in campo e partitelle a tema, al pomeriggio lavoro in palestra agli ordini di Luca Vigiani e del suo staff”.