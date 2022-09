Il Bologna saluta Mihajlovic e pensa già al sostituto: contro la Fiorentina panchina affidata a Vigiani?

Adesso è arrivata anche l’ufficialità: Sinisa Mihajlovic non è più l’allenatore del Bologna. Il prossimo avversario della Fiorentina in campionato ha allontanato il proprio tecnico dopo tre anni e mezzo. I soli tre punti in cinque gare sono costati caro all’ex viola, che quindi non ritroverà i suoi vecchi tifosi al Dall’Ara domenica.

La squadra riprenderà domani ad allenarsi e sarà guidata dall’allenatore della Primavera Vigiani per uno o due giorni in attesa di trovare il sostituto. Secondo La Gazzetta dello Sport non sarà De Zerbi. È quello di Thiago Motta il nome più caldo per il dopo Miha: il dialogo tra la dirigenza del club e l’ex tecnico dello Spezia è già avviato.