Il Bologna vuole vendere Orsolini e di fronte alla giusta offerta non opporrebbe resistenza. Il prezzo dell’attaccante rossoblù

Il Bologna spera di vendere Riccardo Orsolini e lo vuole fare per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. In Italia il mercato per l’attaccante esterno non sembra essere molto attivo, anche se nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile interessamento della Fiorentina (tra le altre) per lui. Il club rossoblù non opporrebbe resistenza di fronte a un’offerta del genere, altrimenti c’è il rischio che il prezzo del giocatore cali drasticamente e a quel punto la decisione sul suo futuro spetterà alla società. A riportarlo è il Corriere dello Sport