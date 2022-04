Il bomber del futuro: Una pista che la Fiorentina continua a seguire. Le relazioni di Burdisso

La questione bomber del futuro è sempre aperta in casa Fiorentina. In questo senso non sono da trascurare le relazioni che ha presentato Nicolas Burdisso ai suoi colleghi di mercato viola, relativamente ad Agustin Alvarez del Penarol.

Il centravanti, classe 2001, con passaporto uruguaiano è sempre nei piani del club di Commisso e ha una valutazione alla portata della Fiorentina. I gigliati ci sono sul ragazzo, tutto sta a capire se lo stesso Penarol ammorbidirà o meno la propria posizione sulla percentuale richiesta in caso di futura rivendita del giocatore.