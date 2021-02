Il Borussia Dortmund guarda in Italia per il nuovo portiere. Dragowski però non è il primo della lista

Il Borussia Dortmund ha intenzione di acquistare un portiere di livello mondiale per la prossima stagione. Roman Burki, non convince a pieno i dirigenti gialloneri, e quindi lo svizzero potrebbe cambiare aria, sebbene abbia ancora due anni di contratto (scadenza nel 2023).

Ieri, come vi abbiamo raccontato in anteprima (LEGGI QUI), è uscita l’indiscrezione circa un interessamento dei tedeschi per Dragowski. Il polacco piace, c’è stato un contatto ma non è il primo nome sul taccuino dei dirigenti teutonici. In realtà, come riportato da TMW, in cima alla lista dei desideri ci sarebbe il suo connazionale Wojcech Szczesny, numero uno della Juventus, ritenuto il portiere perfetto per migliorare il livello fra i pali. Situazione certamente complicata, visto che difficilmente i bianconeri si priveranno del loro numero 1, a meno che non si inneschi un clamoroso domino di portieri..