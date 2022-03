Il Brasile è già qualificato ai Mondiali, ma per Cabral non c’è comunque spazio. L’attaccante rimarrà a Firenze durante la sosta

Durante la sua conferenza stampa di presentazione, Arthur Cabral disse di essere venuto alla Fiorentina anche per conquistarsi un posto in Nazionale. Tuttavia, nonostante il Brasile sia già qualificato ai Mondiali, il ct Tite ha deciso di non convocare l’attaccante della Fiorentina per i prossimi impegni dei verdeoro.

Scelta che non sorprende visto il poco impiego di Cabral da parte di Italiano, per i motivi che sappiamo e che vi abbiamo raccontato in queste ore. La non convocazione dell’attaccante può comunque considerarsi una buona notizia per la Fiorentina, in quanto Cabral avrà due settimane a disposizione per lavorare intensamente e recuperare la giusta condizione fisica.