Italiano non può ancora contare sul miglior Cabral: ecco il motivo della sua assenza all’allenamento

Come vi abbiamo raccontato, questa mattina l’unico assente alla seduta di allenamento della Fiorentina era Arthur Cabral. In questi minuti emergono delle informazioni più dettagliate sul motivo di tale forfait, che riguarda come previsto la condizione fisica dell’attaccante.

Come raccolto da Fiorentinanews.com, a Cabral di fatto è stata concessa una giornata di riposo dopo che nei giorni scorsi aveva preso parte a delle sedute di carico molto pesanti. In parole povere il brasiliano sta facendo una sorta di richiamo di preparazione, per fare in modo di raggiungere una forma fisica adatta a giocare con continuità nel campionato italiano.