Il Brasile lo convoca per le Olimpiadi, lui esulta sui social ma il Flamengo fa muro e non lo autorizza: caos totale intorno all’ex Fiorentina Pedro

Non c’è pace per l’ex attaccante della Fiorentina Pedro. Come avevamo riportato domenica, il Flamengo aveva avvertito la nazionale brasiliana dell’intenzione del club di non autorizzare il calciatore a recarsi in Giappone per partecipare con la nazionale alle prossime Olimpiadi. L’investimento fatto per lui dalla Fiorentina è stato troppo ingente e la squadra rossonera non si vuole privare del suo calciatore in un momento importante della stagione.

Incurante degli avvertimenti la nazionale vedreoro ha comunque convocato Pedro, inserendolo nella lista dei giocatori che andranno a Tokyo. Il calciatore ha ringraziato sui social per la chiamata, menzionando anche il suo club. Il Flamengo però sembra non volerci sentire e ribadisce che non lascerà andare il suo tesserato alle Olimpiadi. Alcuni media brasiliani parlano addirittura di un’imminente battaglia legale tra le parti. Ancora 12 giorni per poter cambiare la lista della rappresentativa brasiliana in terra giapponese, ma il caos sembra regnare sovrano.