Il Flamengo non autorizza Pedro a partire con la Nazionale per le Olimpiadi, troppo importante l’investimento fatto dalla Fiorentina

L’ex attaccante della Fiorentina Pedro non prenderà parte alla spedizione brasiliana alle Olimpiadi di Tokyo 2021. A deciderlo è stato il Flamengo, che ha fatto sapere alla federazione brasiliana e allo stesso giocatore la decisione. Le ragioni della mancata autorizzazione sarebbero da trovare nell’ingente investimento che la squadra rossonera ha fatto per comprare il giocatore dalla Fiorentina e dagli importanti impegni in campionato che il Flamengo dovrà affrontare durante il periodo olimpico. Il club di Rio de Janeiro non ha dunque intenzione di privarsi del suo talento per mandarlo in Giappone. A riportarlo è il portale UOL.