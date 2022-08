Il Brescia guarda in casa Fiorentina per la difesa: piace un terzino destro in esubero

Continua la telenovela legata al futuro di Gabriele Ferrarini. Il terzino destro di proprietà della Fiorentina è stato considerato come un esubero e quindi è destinato all’addio. Nei giorni scorsi, si era fatto vivo l’interesse del Verona, ma la trattativa non è ancora decollata. Intanto si è interessato anche un club di Serie B.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il Brescia è alla ricerca di un terzino destro e avanza proprio il profilo di Ferrarini. Le opzioni dei lombardi sono una lista che comprende anche Dickmann, ma la squadra del leone ha in rosa un giocatore che piace da tempo alla Fiorentina: Andrea Cistana. Per il momento comunque non ci sarebbe nessun collegamento tra le due possibili operazioni.