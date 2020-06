Il Brescia torna sul campo del Rigamonti: presente anche Cellino

Oltre alla Fiorentina questo pomeriggio si è allenato anche il Brescia di Diego Lopez, questa volta però, a distanza di tre mesi dall’ultima volta, sul campo dello Stadio Rigamonti: come la squadra viola il Brescia è voluta tornare sul campo di gioco per riprendere le misure in vista della ripresa del campionato. Dall’ultima partita casalinga con il Napoli infatti Gastaldello e compagni non erano più tornati sul campo dello stadio: infatti, tutta la settimana che aveva preceduto il match di Sassuolo (l’ultimo fin qui giocato) era stata svolta all’interno del centro sportivo di Torbole, dove la squadra, anche dopo lo stop per la pandemia, si è sempre allenata fino a ieri. Lopez ha deciso per il primo allenamento a porte chiuse e per questo si è traslocato a Mompiano. Alla seduta di oggi ha assistito anche il presidente Cellino che all’uscita ha proferito un paio di parole. Domani, domenica, il Brescia osserverà un giorno di riposo. Prima di tornare al lavoro nella la settimana che precederà il match di Firenze.

