Il budget di mercato della Fiorentina: dalle cessioni (e non solo) i soldi per accontentare Gattuso

Quanto sarà il budget sul mercato della Fiorentina? Sull’edizione odierna de La Repubblica si parla dei soldi a disposizione della dirigenza viola per rinforzare la squadra di Gattuso. L’obiettivo – si legge – è quello di intascare cinquanta milioni di euro: a questi vanno aggiunti i venticinque-trenta milioni che metterà a disposizione Commisso.

Il tecnico calabrese sta pianificando il futuro con la società: la base di partenza è ottima, ma importante sarà anche il mercato in uscita. In caso di offerta importante, può dire addio Dragowski. Rivoluzione in difesa, dove dovrebbero andarsene Milenkovic e Pezzella: la Fiorentina spera di incassare venticinque milioni dalla cessione dei due difensori. Offensiva del Valencia per Pulgar, da valutare il futuro di Lirola che potrebbe restare a Marsiglia. Infine Kouame, che potrebbe non rientrare nel progetto tecnico di Gattuso ed essere dunque ceduto.