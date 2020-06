Il Cagliari affossa il Torino e sogna l’Europa: terzo gol consecutivo di Simeone Guarda la NUOVA classifica di Serie A

Piogge di gol questo pomeriggio a Cagliari. Nel secondo anticipo del sabato tra Cagliari e Torino, forse anche a causa delle alte temperature di questo pomeriggio alla Sardegna Arena, va in scena una vera e propria goleada. Al novantesimo a spuntarla sono i padroni di casa con il risultato di 4-2.

Cagliari che termina il primo tempo in vantaggio di due reti: prima Nandez con un preciso tiro da fuori al 13′ e poi Simeone con un tap in al 17′ mettono i rossoblù sulla buona strada. Subito ad inizio ripresa Nainggolan mette la firma sul gabellino con un preciso diagonale di sinistro. A questo punto esce fuori la grinta del Torino che in 6 minuti, tra il 60 e il 60′, accorciano il risultato: le reti granata sono di Bremer e di Belotti. Proprio quando il Torino sembrava poter tornare in partita Mariani al 68′ fischia un rigore per il Cagliari. Joao Pedro non sbaglia e chiude la partita.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 69, Lazio 62, Inter 58, Atalanta 54, Roma 48, Napoli 42, Milan, Parma 39, Verona, Cagliari 38, Bologna 34, Sassuolo 33, Fiorentina, Torino 31, Udinese 28, Sampdoria, Genoa 26, Lecce 25, Spal, Brescia 18.