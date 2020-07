Il Cagliari batte la Juventus con un gran gol di Simeone. La Roma espugna Torino. Guarda la NUOVA CLASSIFICA della Serie A

Mentre la Fiorentina batte il Bologna 4-0, la Juventus dopo la conquista del nono scudetto consecutivo cade a Cagliari. Gagliano al 9′ porta in vantaggio i sardi, raddoppia l’ex attaccante viola Simeone con un gran gol da fuori area. La Roma impegnata a Torino espugna l’Olimpico-Grande Torino per 3-2 grazie alle reti di Dzeko, Smalling e Diawara. Per i granata a segno Berenguer e Signo.

Questa la nuova CLASSIFICA di Serie A: Juventus 83, Inter 79, Atalanta 78, Lazio 78, Roma 67, Milan 63, Napoli 59, Verona 51, Sassuolo 51, Bologna, Fiorentina e Parma 46, Cagliari 45, Udinese e Sampdoria 41, Torino 39, Genoa 36, Lecce 35, Brescia 24, Spal 20.