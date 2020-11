Il Cagliari batte la Sampdoria e stacca la Fiorentina, solo il Var nega un altro gol a Sottil. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Anticipo vittorioso quello del sabato pomeriggio per il Cagliari che alla Sardegna Arena ha battuto la Sampdoria per 2-0: reti arrivate nel secondo tempo grazie al rigore di Joao Pedro e al gol in contropiede di Nandez. Nel finale poi terzo gol firmato da Sottil con un bel piatto sinistro sotto la traversa ma nell’azione c’era un fuorigioco di Ounas e da lì l’annullamento da parte del Var. Sardi che salgono così a quota 10, lasciando la Fiorentina a 7.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 16, Sassuolo 15, Juventus, Atalanta 12, Napoli, Roma, Inter, Verona 11, Lazio, Sampdoria, Cagliari 10, Fiorentina 7, Benevento, Bologna 6, Spezia, Genoa 5,Udinese 4 Parma 3, Torino, Crotone 1.