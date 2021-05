Il Cagliari condanna il Benevento. Juric ferma il Torino, Muriel trascina l’Atalanta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Ale 15 si sono giocate tre partite di Serie A: Benevento-Cagliari, Parma-Atalanta e Verona-Torino. Al Vigorito è finita 3-1 per la squadra di Semplici, che compie così un passo importante verso la salvezza: al gol di Lykogiannis risponde Lapadula, ma nella ripresa prima Pavoletti e poi Joao Pedro chiudono la pratica. L’Atalanta non si ferma e batte il Parma per 5-2, portandosi momentaneamente al secondo posto solitario in classifica: a segno Muriel (doppietta), Malinovskyi, Pessina e Miranchuk per la squadra di Gasperini, Brunetta e Sohm per i ducali. A Verona, invece, è finita 1-1 tra Hellas e Torino: in vantaggio i granata a 5′ dalla fine con Vojvoda, ma dopo pochissimi minuti è arrivato il pareggio di Dimarco. Per il Benevento si complica ulteriormente la classifica: a tre giornate dalla fine, la squadra di Inzaghi è distante tre punti dallo Spezia. Punti importantissimi, invece, per Cagliari e Torino.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 85, Atalanta 72, Napoli 70, Milan, Juventus 69, Lazio* 64, Sassuolo 56, Roma 55, Sampdoria 45, Verona 43, Udinese, Bologna 40, Fiorentina 38, Genoa 36, Cagliari, Torino 35, Spezia 34, Benevento 31,Parma 20, Crotone 18. (* una partita da recuperare)