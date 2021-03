Il Cagliari di Semplici acciuffa il pareggio contro la Sampdoria all’ultimo secondo e mantiene le distanze invariate dalla Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Dopo il brutto pareggio casalingo di oggi contro il Parma, al Ferraris si è conclusa da poco una partita che interessava molto alla Fiorentina ai fini della lotta alla salvezza: Sampdoria-Cagliari.

La uova squadra di Leonardo Semplici è partita subito forte, trovando il vantaggio all’11esimo minuto di gioco con Joao Pedro. Gli isolani sembravano avere il controllo della gara, ma pian piano i blucerchiati hanno preso coraggio e si sono fatti vedere dalle parti di Cragno nel secondo tempo con più insistenza. A riportare la gara in parità ci ha pensato Bereszynski, con un bel tiro che ha piegato le mani al portiere dei rossoblù al 79esimo. Pochi minuti dopo gran botta dalla distanza di Manolo Gabbiadini che ha sorpreso ancora Cragno, segnando il 2-1 per i padroni di casa. All’ultimo respiro però, Nainggolan ha trovato il jolly dalla distanza con un bel rasoterra che ha bucato Audero per il 2-2 finale.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 59, Milan 56, Juventus* 52, Roma 50, Atalanta 49, Napoli* 44, Lazio* 43, Verona 38, Sassuolo* 36, Udinese, Sampdoria 32, Bologna 28, Genoa 27, Benevento, Spezia, Fiorentina 26, Cagliari 22, Torino** 20, Parma 16, Crotone 15.

*una partita in meno