Il Cagliari in dieci trova la forza per pareggiare contro il Sassuolo, ma resta alla portata della Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La gara di Serie A delle 19:15 tra Cagliari e Sassuolo si è conclusa con un pareggio per 1-1. Un gol per tempo, con i neroverdi a segno al 12′ con Caputo, mentre nella ripresa i rossoblù, rimasti in dieci per l’espulsione di Carboni, trovano il pari con Joao Pedro al 63′. La squadra di De Zerbi sale così di un punto verso restando attualmente a meno cinque dal Milan, mentre quella allenata da Zenga va a quota 42 e resta raggiungibile dalla Fiorentina dato che la distanza è di tre lunghezze soltanto.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 77, Inter 71, Atalanta 71, Lazio 69, Roma 57, Napoli, Milan 53, Sassuolo 48, Verona 45, Bologna 43, Cagliari 42, Parma 40, Fiorentina 39, Sampdoria 38, Torino 37, Udinese 36, Genoa 30, Lecce 29, Brescia 21, Spal 19.