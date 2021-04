Il Cagliari ne vince un’altra e affianca il Benevento e riduce il gap con la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Terza vittoria consecutiva per il Cagliari di Semplici che a questo punto raggiunge il quart’ultimo posto in classifica, a pari merito con Torino e Benevento: i sardi hanno battuto, a sorpresa (fino a un certo punto) una Roma rimaneggiata in vista della semifinale di Europa League. Vantaggio iniziale per i rossoblù firmato da Lykogiannis, quasi subito pareggiato da Carles Perez. Nella ripresa a segno prima Marin da fuori area e poi Joao Pedro di testa, prima della rete di Fazio che non è servita però ai giallorossi. I quali per altro hanno appena 3 punti di vantaggio sul Sassuolo ottavo…

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 79, Milan, Juventus 66, Atalanta 65, Napoli 63, Lazio* 58, Roma 55, Sassuolo 52, Sampdoria 42, Verona 41, Udinese 39, Bologna 38, Genoa 36, Fiorentina 34, Spezia 33, Benevento, Cagliari, Torino* 31, Parma 20, Crotone 18. (* una partita da recuperare)