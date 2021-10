Il Cagliari perde un veterano della difesa in vista della sfida contro la Fiorentina

Il report odierno della seduta di allenamento del Cagliari pubblicato sul sito ufficiale dei sardi evidenzia l’assenza di Diego Godin. Il difensore rossoblù ha svolto terapie per via del riacutizzarsi di un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro che lo terrà fuori dalla sfida in programma domenica contro la Fiorentina.

Terapie anche per l’ex viola Dalbert, mentre lavoro personalizzato per Damir Ceter e Sebastian Walukiewicz. Domani sera la partenza del Cagliari in direzione Firenze. Adesso Mazzarri dovrà pensare a una soluzione per sopperire all’assenza del suo veterano in difesa.