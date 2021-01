Il Cagliari supera il Verona per Duncan. Ma per chiudere la trattativa deve prima sbloccarsi un’altra situazione

Un fitto intreccio di mercato di cui fa parte anche Alfred Duncan. Il centrocampista della Fiorentina rappresenta un obiettivo per il Verona, prima squadra a farsi veramente avanti per lui. Tuttavia, scrive tuttomercatoweb, gli scaligeri tentennano per due motivi: il cartellino del giocatore, non certo economico, e la questione Benassi.

Quest’ultimo infatti è ormai da tempo fermo per infortunio e in questo momento si trova proprio in Toscana per curarsi. La squadra di Juric vuole dunque capire se e quando recupererà, prima di investire su Duncan. Una situazione di stand-by in cui si è inserito il Cagliari, voglioso di affiancare a Nainggolan un mediano di spessore. Duncan gradirebbe la destinazione, e Di Francesco sarebbe ben lieto di accoglierlo vista anche la probabile partenza di Oliva.

Duncan si trova dunque a un bivio tra Veneto e Sardegna. Il Cagliari in questo momento sembra in vantaggio, anche se non molla la pista Meitè. Nel caso in cui il centrocampista del Torino dovesse andare al Milan, come è probabile, i rossoblù si butterebbero a capofitto su Duncan con la volontà di chiudere in fretta l’operazione.