Il Cagliari vuole espugnare Firenze: da domani sarà ritiro

Il Cagliari vuole vincere a Firenze. Il club sardo, dopo aver confermato ed aver dato fiducia all’operato di Eusebio di Francesco, andrà infatti in ritiro fin da domani. Joao Pedro e compagni hanno voglia di far bene in terra toscana e questo ritiro lo dimostra.

La gara di domenica sarà importante per entrambe le formazioni, desiderose di punti e che devo sicuramente rialzarsi dopo un periodo non certo positivo.