Il calcio femminile è pronto a fermarsi

Nelle ultime ore sembra essere vicina anche la sospensione ufficiale dei campionati di Serie A e Serie B femminile. Le cause, secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Nicoló Schira sul proprio profilo Twitter, sarebbero da ricondurre agli enormi costi originati dai protocolli necessari per la ripresa. Queste le sue parole: “Dopo la Lega Pro anche il calcio femminile (Serie A e Serie B) ha deciso di concludere qui la stagione. In Consiglio Federale chiederanno alla FIGC di ratificare la decisione. I costi del protocollo sanitario (500mila euro a club) non sono sostenibili dalle società”.

