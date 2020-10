Il calcio giovanile si ferma, anzi no: E’ ormai una telenovela. Mangini: “In attesa di chiarimenti per Terza categoria, Allievi e Giovanissimi Provinciali”

L’ultimo DPCM ha gettato il mondo del calcio giovanile nel caos. E soprattutto è riuscito a creare una spaccatura tra le squadre che partecipano a campionati regionali (che continueranno regolarmente la loro attività) e quelle che invece sono iscritte a campionati provinciali, che sono stati fermati.

Tutto questo ovviamente ha generato polemiche e reazioni.

“Restiamo in attesa di ricevere chiarimenti per i campionati di Terza Categoria, Juniores, Allievi e Giovanissimi (A e B) Provinciali che per il momento sono stati fermati – precisa il presidente regionale Paolo Mangini su La Nazione – Confermiamo la sospensione temporanea dell’ attività di base, cioè delle Scuole Calcio, per le cui categorie possono comunque essere effettuati allenamenti come indicato dal DPCM del 18 ottobre”.