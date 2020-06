Il calcio rallentato? Quello che può fare il gioco di Ribery e della Fiorentina

Della partita tra Juventus e Milan si è parlato in particolar modo per il ritmo blando con cui le due squadre hanno disputato il match: niente di inatteso in realtà ma un trend che sarà comune ad un po’ tutte le formazioni della massima serie, chiamate al ritorno in campo dopo più di tre mesi. La differenza la farà lo spunto personale del singolo o il briciolo di brillantezza in più da parte di chi nella rosa impiega minor tempo a ritrovare confidenza con la realtà della partita. In tal senso la Fiorentina attende di ritrovare Ribery da ben oltre tre mesi: è dal 24 novembre infatti che il francese non scende in campo e il rinvio della parte finale di campionato gli permette di non buttare via una buona fetta della stagione. E in più il ritmo blando iniziale potrebbe favorire proprio il suo rientro a pieno ritmo: non che Ribery non fosse più all’altezza della Serie A, tutt’altro, ma a 37 anni ritrovare a ritmo rallentato colleghi più giovani non può che favorire sia lui che la Fiorentina.

