Il calcio sugli spalti torna indietro: oggi l’ultima per i mille del “Franchi”

Giornata di nuovo decreto da parte del Premier Conte, per far fronte ai numeri alti di casi di Covid negli ultimi giorni: se qualche mese fa si era iniziato ad ipotizzare il ritorno del pubblico negli impianti di calcio e non solo, con il nuovo Dpcm si torna indietro. In attesa di ufficializzazione, c’è comunque la certezza della cancellazione della norma che consentiva l’accesso a 1000 persone, distanziate. Nuovo passo indietro quindi e calcio che tornerà a porte chiuse a partire da domani. Oggi dunque ultima a porte “socchiuse” al “Franchi”, con l’ultimo accesso ridotto del pubblico, in attesa di miglioramenti della situazione.

