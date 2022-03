Il calciomercato del Real Madrid corre in soccorso alla Fiorentina. I due nomi che libererebbero Odriozola dal ritorno in Spagna

Il calciomercato potrebbe venire in aiuto al prolungamento dell’avventura con la maglia della Fiorentina di Alvaro Odriozola. Come riporta Defensa Central, il Real Madrid sta considerando due esterni difensivi in vista della prossima stagione. Parliamo di Pedro Porro, 22enne dello Sporting Lisbona in prestito dal Manchester City e lo scozzese Kieran Tierney, 24 anni, dell’Arsenal. Nel caso di Porro, i blancos sarebbero pronti ad inoltrare una richiesta formale solo in caso la Fiorentina dovesse riscattare Odriozola, con lo spagnolo che ha una valutazione di circa 30 milioni.