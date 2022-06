Il calciomercato viola prende forma. Jovic si può fare, lo manda Ancelotti

Il mercato della Fiorentina comincia a delinearsi e ad accelerare. Oggi è il giorno di Italiano, ma ogni giorno è buono per compiere passi in avanti sulle trattative già intavolate. Su tutte, vi è quella che riguarda Luka Jovic, un calciatore costoso che porta ad un affare complicato, ma tutt’altro che impossibile.

Ci sono molti elementi che fanno pensare alla riuscita dell’acquisto. In particolare, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport-Stadio, ci ha pensato Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, a consigliarlo verso la Fiorentina, come già ha fatto nello scorso mercato estivo con Alvaro Odriozola.

Intanto, il giocatore, che ha come procuratore Fali Ramadani (non esattamente un dettaglio), ha detto sì alla piazza. Se i Blancos, che hanno già aperto alla Fiorentina, dovessero venire incontro pagando almeno la metà dell’ingaggio dell’attaccante serbo, l’affare può concludersi e risultare funzionale per entrambe le squadre. Ancora da capire, tuttavia, la formula dell’acquisto e le giuste quadrature economiche.