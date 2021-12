Il calendario di inizio 2022 sorride (almeno sulla carta) alla Fiorentina. L’obbligo adesso è rispettare i pronostici

La pausa natalizia servirà alla Fiorentina (e non solo) per ricaricare le energie in vista del girone di ritorno e di un finale di campionato che sembra promettere grande spettacolo. Per la squadra di Italiano arriverà subito un pacchetto di cinque partite (quattro di campionato e una di Coppa Italia) concentrate in meno di 20 giorni. Poi ci sarà una nuova sosta, quella del 30 gennaio, la penultima della stagione per le nazionali.

La Fiorentina ricomincerà il suo percorso in casa, affrontando l’Udinese giovedì 6 gennaio. Il week end appena successivo vedrà i viola in trasferta a Torino contro i granata. Poi il crash test agli ottavi di Coppa Italia in infrasettimanale contro il Napoli al Diego Armando Maradona. Per finire Genoa in casa e Cagliari in trasferta.

Partite quelle in campionato che sono alla portata della squadra di Italiano, in un filotto di quattro match nel quale servirà mettere in saccoccia più punti possibili visto il concentrarsi di big match che dovrà affrontare la Fiorentina più nel finale di stagione. Classifica alla mano, quattro squadre su quattro attualmente nella colonna sinistra della Serie A, con Genoa e Cagliari rispettivamente terzultima e penultima. Il calendario di inizio di anno sorride ai viola, almeno sulla carta. Rispettare i pronostici per puntare in alto!